Thời tiết khắc nghiệt bủa vây nhiều nước

Theo Reuters, thời tiết lạnh giá lan khắp Trung Quốc hôm 18-12. Trong khi miền Nam Trung Quốc, tới tận tỉnh Quảng Đông, chứng kiến đợt tuyết rơi hiếm hoi thì nhiệt độ miền Bắc giảm xuống gần mức thấp lịch sử của tháng 12.



Nhiệt độ dưới 0 độ C ở phía Bắc Trung Quốc đang làm gián đoạn giao thông đường bộ, đường sắt và hàng không. Tại Bắc Kinh, nhiệt độ sáng 18-12 giảm còn -15,5 độ C, gần mức thấp lịch sử -17,7 độ C vào ngày 20-12-1952.

Còn ở Quảng Đông, nơi mọi năm thường chỉ xuất hiện tuyết ở các khu vực cực Bắc của tỉnh, ngày 18-12 tuyết đã phủ kín đỉnh một ngọn núi cách thủ phủ Quảng Châu chỉ 80 km về phía Bắc. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo ở Quảng Châu là 8 độ C, thấp hơn nhiều so với mức nhiệt độ mùa đông điển hình ở đây (thường ở mức 2 con số).

Tỉnh Quảng Tây lân cận đang ứng phó khẩn cấp với mưa đá dự kiến xảy ra ở một số thành phố bao gồm Quế Lâm.

Người dân đi giữa thời tiết lạnh giá của thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hôm 18-12 Ảnh: REUTERS

Dự báo nhiệt độ thấp sẽ kéo dài đến ngày 21-12 với các khu vực phía Bắc, khu tự trị Nội Mông và một số khu vực quanh sông Dương Tử thấp hơn 7 độ C so với mức thông thường. Trong ngày 18-12, nhiệt độ tại TP Hohhot ở Nội Mông là -22 độ C.

Mưa và tuyết có thể tấn công khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử cũng như phía Nam, bao gồm các khu vực thuộc tỉnh An Huy, Giang Tô, Chiết Giang và TP Thượng Hải.

Tại Hàn Quốc, nhiệt độ ở thủ đô Seoul nằm ở mức giữa -18 độ và -3 độ C sáng 18-12. Theo Korea Times, thời tiết lạnh giá được dự báo kéo dài suốt tuần với nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dao động trong khoảng -17 độ đến 2 độ C trên toàn quốc.

Khuyến cáo về đợt rét đậm, rét hại đã được nhà chức trách các thành phố Seoul, Busan, Daejeon và Daegu ban bố từ tối 16-12. Cả khu vực miền Trung và miền Tây Hàn Quốc được cảnh báo có tuyết rơi dày.

Nhiều biện pháp phòng ngừa thiệt hại đang được tiến hành bao gồm cung cấp nơi ở cho người vô gia cư, tăng cường tuần tra để ngăn ngừa tai nạn giao thông ở những đoạn đường bị đóng băng. Đợt rét đậm cũng khiến 14 chuyến bay đến và đi từ đảo nghỉ dưỡng Jeju phải bị hủy hôm 17-12, theo Yonhap.

Trong khi đó, hàng trăm người đã được sơ tán ở vùng Đông Bắc Úc sau khi lũ lụt nghiêm trọng do bão Jasper chia cắt các thị trấn, nhấn chìm nhiều ngôi nhà hôm 17-12. Chỉ riêng bang Queensland đã có 300 người sơ tán. Theo đài Al-Jazeera, ước tính 14.000 hộ gia đình mất điện do bão.

Cairns - một điểm du lịch nổi tiếng đóng vai trò cửa ngõ vào rạn san hô Great Barrier - gần như bị nước lũ cô lập, 160.000 dân có nguy cơ không có nước sạch sử dụng.

Ước tính thị trấn này đã hứng lượng mưa lên tới 600 mm chỉ trong 40 giờ tính đến sáng 18-12, hơn 3 lần mức trung bình của tháng 12 hằng năm. Tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay Cairns trong ngày 18-12 đều bị hủy.