Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 30-1 (mùng 2 Tết), thời tiết TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

TP HCM, sáng sớm và đêm trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C và cao nhất là 30 độ C.

Thời tiết TP HCM và Nam Bộ thuận tiện cho các hoạt động du xuân - Ảnh: HỒNG DUYÊN

Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ khác, gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C và cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Độ ẩm và chỉ số tia UV trên các khu vực cũng ở mức an toàn, không gây oi bức hoặc gây hại cho da. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, các hoạt động du xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của người dân.

Ngoài ra, thời tiết trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4,5 m.

Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo triều cường phía Đông của Nam Bộ Hôm nay, ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau có mực nước lớn 405 – 410 cm; thời gian uất hiện nước lớn khoảng từ 1– 7 giờ và 14– 22 giờ hàng ngày. Đến ngày, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ đang ở mức cao. Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 410 - 415cm. Dự báo tác động: Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.