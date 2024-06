Thời tiết Nam Bộ hôm nay và 5 ngày tới diễn biến ra sao?

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay thời tiết Nam Bộ hôm nay 16-6, trời nhiều mây, về chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trên 70 mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trong khi đó, gió Tây Nam vẫn hoạt động mạnh từ cấp 2-3.

Khu vực Nam Bộ hôm nay có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong 5 ngày tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn. Mưa xuất hiện vào chiều tối, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

"Người dân cần lưu ý trong những cơn mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập đường ở các đô thị lớn" - đơn vị này cảnh báo.

Theo đó, từ ngày 18-6 trở đi mưa gia tăng và xuất hiện ở nhiều nơi.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình, xu hướng tăng dần cường độ từ ngày 18-6.