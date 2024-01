Thời tiết Nam Bộ tháng 1-2024: Xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 1 có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C trên khu vực miền Đông. Do đó, cần đề phòng thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Gió mùa Đông Bắc mạnh và sóng lớn gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền và mọi hoạt động trên biển.

Đơn vị này cũng khuyến cáo cần đề phòng khả năng có mưa trái mùa vào khoảng giữa tháng có thể tác động xấu đến một vài loại cây trồng trong thời kỳ trổ hoa.

Cụ thể, trong khoảng 10 ngày đầu của tháng 1, thời tiết Nam Bộ phổ biến mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. Riêng ngày 7 và 8-1 nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa.

Trong khoảng 10 ngày giữa tháng 1, khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa tại Nam Bộ

Trong khoảng 10 ngày giữa tháng, thời tiết Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C ở các tỉnh thành miền Đông. Khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn nhưng xuất hiện trên diện rộng, kể cả miền Đông và miền Tây đều có mưa.

Trong khoảng 10 ngày cuối cùng của tháng, thời tiết Nam Bộ phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi có khả năng có mưa nhỏ với lượng không đáng kể. Một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C ở khu vực miền Đông.

Nhiệt độ của tháng 1 cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26-27 độ C; cao nhất phổ biến 32-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông phổ biến 21-24 độ C, phía Bắc có nơi 20-22 độ C; miền Tây phổ biến từ 22-25 độ C.

Tổng lượng mưa tháng 1 phổ biến thấp hơn cùng kỳ các năm trước không nhiều. Trong đó, mưa nhiều trong 10 ngày giữa tháng, 10 ngày đầu và 10 ngày cuối tháng ít mưa. Riêng khu vực ven biên giới Tây Nam và Tây Ninh, Bình Phước, Cà Mau có tổng lượng mưa tháng xấp xỉ hoặc cao hơn cùng kỳ các năm trước.