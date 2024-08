Thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 5-8

Hôm nay, 5-8, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ có mây, trời nắng, sau giảm nắng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

TP HCM và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa dông

Nhiệt độ chung tại Nam Bộ dao động thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C. Riêng TP HCM, nhiệt độ dao động trong khoảng thấp nhất từ 25-27 độ C; cao nhất từ 32-33 độ C.

Hôm nay, chỉ số UV trên khu vực sẽ cao hơn hôm qua, ở mức nguy hại cao đến rất cao.

Theo đó, trên khu vực Nam Bộ mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trong những cơn mưa dông.

Cụ thể, từ ngày 4 đến ngày 6-8, trên khu vực có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7 đến ngày 14-8, trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và tối.