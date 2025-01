Thời tiết tháng 1-2025: Không khí lạnh tăng cường, mưa trái mùa vẫn xuất hiện ở TP HCM

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra bản tin tổng hợp đánh giá dự báo thời tiết hạn dài tháng 1-2025 tại TP HCM.

Theo đó, tháng 1 này không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, hoạt động từ trung bình đến mạnh. Dù đây là tháng cao điểm của mùa khô nhưng TP HCM vẫn sẽ xuất hiện mưa trái mùa, do chịu tác động của hình thái thời tiết gây mưa.

Tháng 1-2025, không khí lạnh sẽ tăng cường từ trung bình đến mạnh tác động đến thời tiết TP HCM. Ảnh: LÊ VĨNH

Hình thái thời tiết tháng 1 ở TP HCM

Trong 10 ngày đầu tháng, thời tiết TP HCM chịu tác động từ áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía Nam và khuyếch tán xuống khu vực Nam Bộ. Khoảng từ ngày 1 đến ngày 5-1, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc với khả năng xuất hiện một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông; gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, thời tiết TP HCM có mưa trong ngày 2, 3 và 4-1, khoảng từ ngày 5-10 không mưa, ngày nắng và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Từ sau 10 ngày đầu tháng đến cuối tháng, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam và tiếp tục khuyếch tán dần xuống khu vực. Gió mùa Đông Bắc trên khu vực Nam Bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh tác động đến thời tiết TP HCM.



Thời tiết khu vực trong những ngày này phổ biến ít mưa, ngày nắng, sáng sớm và ban đêm trời se lạnh; khả năng xuất hiện mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn.

Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng 1-2025 ở TP HCM. Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Xu thế nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng 1 ở TP HCM

Nhiệt độ trung bình của tháng 1-2025 xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ không nhiều. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 25.8-27 độ C, trong đó, nhiệt độ thấp nhất từ 20-24 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C. Sáng sớm và ban đêm trời se lạnh kéo dài trong nhiều ngày.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cũng cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ không nhiều. Mưa tập trung trong 10 ngày đầu và 10 ngày giữa tháng với một vài ngày có mưa nhỏ đến vừa; 11 ngày cuối tháng sẽ ít mưa hơn.

Tuy nhiên, do tháng 1 là tháng cao điểm của mùa khô nên dù tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm thì vẫn rất ít ngày có mưa.