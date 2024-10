Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ vừa đưa ra dự báo, cảnh báo về thời tiết ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ trong tháng 10-2024.

Tháng 10, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ sẽ mưa nhiều hơn

Thời tiết trên khu vực sẽ có những đợt mưa diện rộng với một vài nơi có mưa lớn kéo dài khoảng 3 đến 5 ngày. Đề phòng khả năng có 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, gây thời tiết nguy hiểm như sóng to, gió lớn trên các khu vực biển.



Trong đó, có thể bão hoặc ATNĐ di chuyển từ phía đông Philippines vào Biển Đông hoặc mạnh lên từ vùng áp thấp trên Biển Đông.

Thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ thời đoạn 10 ngày trong tháng 10

10 ngày đầu tháng (tuần đầu): Hầu hết các ngày trong tuần nhiều mây, có mưa mưa rào ở diện rải rác đến nhiều nơi với lượng mưa phổ biến nhỏ đến vừa, mưa vừa; một vài ngày có mưa to vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối.

Khả năng có mưa diện rộng vào lúc sáng sớm trong khoảng từ ngày 3 đến 5-10. Đề phòng lốc xoáy, gió giật trong những cơn mưa dông.

Tổng lượng mưa trong khoảng từ 80-140 mm ở TP HCM; từ 70-170 mm ở các tỉnh Nam Bộ.

10 ngày giữa tháng (tuần giữa): Phổ biến có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi. Đề phòng khả năng có những đợt mưa trên diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài một vài ngày. Trong những cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-160 mm ở TP HCM, 80-180 mm ở các tỉnh Nam Bộ.

11 ngày cuối tháng (tuần cuối): Thời tiết khu vực phổ biến có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi. Khả năng có 1 đợt mưa diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Đề phòng lốc, sét, gió giật trong những cơn mưa dông.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm ở TP HCM; 60-150 mm ở các tỉnh Nam Bộ.

Dự báo nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng 10 tại các tỉnh, thành Nam Bộ - Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Xu thế nhiệt độ trung bình và lượng mưa trung bình trong tháng 10

Nhiệt độ của tháng 10-2024 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ nhưng không nhiều, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26.5-28 độ C, cao nhất từ 29-33 độ C và thấp nhất từ 22-26 độ C.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ cũng không nhiều. Trong đó, tuần đầu có tổng lương mưa xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 5%-10%; tuần giữa và tuần cuối có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5%-15%.

Bản đồ dự báo chuẩn sai nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng 10 tại các tỉnh, thành Nam Bộ - Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Theo đó, mưa diện rộng với mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong một vài ngày có khả năng xuất hiện ở tuần giữa và tuần cuối tháng.

Người dân cần lưu ý, đề phòng lốc xoáy, gió giật, mưa với cường độ mạnh thường xuất hiện trong những cơn mưa dông vào lúc chiều tối.