Thời tiết tháng 3: TP HCM có nhiều đợt nắng nóng diện rộng 37 độ C và mưa trái mùa

Tháng 3 này, TP HCM có nắng nóng và nắng nóng diện rộng xuất hiện thành nhiều đợt

Theo đó, thời gian tháng 3 được chia thành 3 tuần, dự báo thời tiết theo tuần cụ thể:

Tuần đầu (10 ngày đầu tháng), thời tiết TP HCM có nắng nóng ở khu vực trung tâm thành phố trong khoảng từ ngày 1 đến 4-3; có mưa vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 7-3 và ngày 9 đến 10-3.

Tuần giữa (10 ngày tiếp theo), thời tiết TP HCM phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, nắng nóng ở khu vực Miền Đông và một vài nơi ở khu vực ven biên giới Tây nam của Miền Tây trong nửa cuối tuần.

Tuần cuối (những ngày còn lại), thời tiết TP HCM trong tuần trời nắng nhiều với một vài ngày có nắng nóng diện rộng ở khu vực trung tâm thành phố. Mưa rào và dông với lượng mưa lớn do đối lưu nhiệt địa phương có khả năng xuất hiện trong một vài ngày.

Giữa mùa khô, mưa trái mùa vẫn xuất hiện ở TP HCM

Cũng theo dự báo, tháng 3 này, nhiệt độ TP HCM tăng đáng kể so với tháng trước. Nắng nóng và nắng nóng diện rộng xuất hiện thành nhiều đợt với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể lên tới 37 và trên 37 độ C ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày nắng nóng phổ biến trong khoảng từ 7-12 ngày.

Nhiệt độ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nhiều gồm: nhiệt độ trung bình từ 28-29 độ C; nhiệt độ dao động thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C, một vài ngày cao hơn từ 36-37 độ C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ và lượng mưa trên khu vực TP HCM tháng 3-2025 (Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ)

Ngoài ra, TP HCM trong khoảng nửa đầu tháng, một vài ngày có mưa trái mùa vài nơi, chủ yếu gây ra bởi những nhiễu động gió Đông; nửa cuối tháng, khu vực Miền Đông và vùng ven biên giới Tây Nam có mưa do đối lưu nhiệt địa phương nên mưa rào và dông xuất hiện vào lúc chiều tối.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.