Thời sự

Thời tiết Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội thế nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Đêm nay và sáng mai 30-8, thời tiết Hà Nội dự báo có mưa rào và dông, vì thế người dân đi xem diễu binh, diễu hành A80 cần chuẩn bị sẵn áo mưa.

Vào 6 giờ 30 ngày 30-8 sẽ tiến hành Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Mưa rào và dông trong Lễ diễu binh A80 - Ảnh 1.

Đêm nay và sáng 30-8, thời tiết Hà Nội dự báo có mưa rào và dông

Theo đó, nhiều người dân TP Hà Nội đã bắt đầu ra các tuyến phố ngồi đợi xem diễu binh, diễu hành.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong ngày hôm nay 29-8 trời Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, chiều tối và đêm có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-25°C; nhiệt độ cao nhất: 29-31°C.

Dự báo sáng mai 30-8, Hà nội có mưa rào và rông

Dự báo sáng thứ 7 ngày 30-8, Hà Nội có mưa rào và dông với xác suất 60-70%, nhiệt độ từ 26-31 độ. Chiều có mưa vừa, mưa to và dông với xác suất dự báo 70-80%, nhiệt độ 26-27 độ. Đêm có mưa vừa, mưa to và dông với xác suất 70-80%, nhiệt độ 24-25 độ.

Theo dự báo, từ chiều tối và đêm 29-8 đến ngày 31-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, phổ biến 150-350 mm, cục bộ trên 600 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 400 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương huy động nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 5, theo dõi sát dự báo mưa lũ và kịp thời thông tin đến người dân.

Các tỉnh, thành cần triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp; khơi thông dòng chảy, tổ chức sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở.

(NLĐO) - Sau đợt mưa to kéo dài, từ sau 14 giờ chiều nay 27-8 đến đêm, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa.

    Thông báo