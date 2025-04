Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-4: Ngày nhiều mây, có mưa, nền nhiệt giảm nhẹ

Hôm nay 1-4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết tại TP HCM và Nam Bộ chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm (tập trung về chiều tối và đêm).

Gió đông bắc đến đông cấp hoạt động trên khu vực ở cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa trái mùa

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng TP HCM, trong ngày chỉ số UV - tia cực tím trên khu vực vẫn ở mức trung bình đến cao có lúc mức 6.



Do đó, để bảo vệ da và sức khoẻ, cần hạn chế ra đường trong giờ cao điểm nắng nóng và chỉ số UV cao; khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng toàn. Cạnh đó, trang bị áo mưa phòng trường hợp xuất hiện mưa trái mùa.

Theo dự báo, đợt mưa trái mùa này kéo dài đến ngày 3-4.