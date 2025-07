Thời tiết TP HCM hôm nay, 1-7: Dễ chịu với sáng nắng, chiều mưa nhẹ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay 1-7, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, từ sáng đến trưa trời nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cơ quan dự báo cũng cho biết bước vào tháng 7, thời tiết tại TP HCM và Nam Bộ duy trì nhịp điệu quen thuộc của mùa mưa, song hôm nay mang đến cảm giác dễ chịu hơn những ngày qua.

Hôm nay, thời tiết TP HCM dễ chịu

Theo đó, mưa trên khu vực sẽ không kéo dài, nắng không quá gắt.

Buổi sáng trời quang nhẹ, không khí không còn oi ẩm kéo dài, rất phù hợp cho việc di chuyển, học tập và sản xuất ngoài trời. Buổi trưa trời nắng nhưng có mây, mức nhiệt cao nhất khoảng 34 độ C, đủ ấm để phơi đồ nhưng chưa tới ngưỡng khó chịu.

Chiều và tối, mưa rào nhỏ xảy ra ở một số nơi nhưng không dai dẳng, cũng không đi kèm dông mạnh. Người dân ra đường chỉ cần mang theo áo mưa mỏng.

Trong khi đó, thời tiết ở vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5 m, biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.