Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-4: Có nắng đến nắng nóng, ít mưa

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay 11-4, thời tiết tại TP HCM nhiều mây, trời ít mưa, chủ yếu là mưa rào nhẹ vài nơi; ngày nắng, có lúc nắng nóng với nền nhiệt cao.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất từ 26 độ C và cao nhất là 35 độ C; chỉ số UV trên khu vực có khả năng gây hại cho da rất cao, ở mức 10.

Thời tiết TP HCM ban ngày chủ yếu có nắng đến nắng nóng

Do đó, để bảo vệ sức khoẻ, người dân cần hạn chế ra đường trong giờ cao điểm nắng nóng và chỉ số UV cao; khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn.

Còn tại các tỉnh, thành khác tại Nam Bộ, thời tiết trong ngày chủ yếu có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc hoạt động từ cấp 2-3.



Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C; riêng miền Đông 34-36 độ C.

Trước tình hình nắng nóng, cơ quan dự báo cũng cảnh báo người dân về nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng; nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.