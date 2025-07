Thời tiết TP HCM hôm nay, 11-7: Duy trì hình thái đặc trưng mùa mưa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay, 11-7 có mây, nắng nóng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam duy trì cấp 2-3. Do đó, chiều và tối ở một số khu vực, khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thời tiết hôm nay ở TP HCM khả năng có mưa về chiều và tối

Theo phân tích thời tiết, hôm nay, không khí vào buổi sáng tương đối dễ chịu, nhiệt độ trong ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, đến trưa, nhiệt tăng lên mức 33-34 độ C ở nhiều khu vực Nam Bộ, kết hợp độ ẩm cao khiến cảm giác oi nhẹ, đặc biệt ở các đô thị.

Từ sau 14 giờ, mưa rào có khả năng xuất hiện tại nhiều nơi, tập trung ở các tỉnh Nam Bộ. Dù lượng mưa không quá lớn và không kéo dài, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây trơn trượt và gió giật nhẹ trong cơn dông. Một số nơi có thể xuất hiện sấm sét cục bộ.