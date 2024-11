Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-11: Cả ngày chủ yếu có nắng, ít mưa

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (13-11), thời tiết TP HCM trời nhiều mây, cả ngày chủ yếu có nắng nóng, ít mưa, khả năng xuất hiện mưa rào vài nơi về chiều.

Trên khu vực có nhiệt độ thấp nhất từ 25 độ C, cao nhất từ 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 81% gây oi bức, đặc biệt vào các khung giờ nắng nóng từ 9 giờ đến 14 giờ.

Thời tiết ở TP HCM hôm nay chủ yếu vẫn có nắng, ít mưa

Ngoài ra, chỉ số tia UV tại các quận, huyện cũng ở mức gây hại cao (mức 7), khi ra đường người dân cần sử dụng kem chống nắng, nón và quần áo bảo vệ.

Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết trong ngày có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Đông Bắc cấp 3, có lúc cấp 4; độ cao sóng 0.25-1.5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió nhẹ; độ cao sóng 0.25-1 m.

Theo đó, trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.