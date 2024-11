Thời tiết TP HCM hôm nay, 18-11: Duy trì tình trạng nắng nóng, không mưa

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay (18-11), ở TP HCM chủ yếu có mây, ngày nắng, không mưa.

Nhiệt độ trong ngày thấp nhất từ 24 độ C, cao nhất là 33 độ C (thấp hơn so với hôm trước).

Thời tiết ở TP HCM hôm nay tiếp tục có nắng nóng, chỉ số UV rất cao

Tuy nhiên, độ ẩm trên khu vực khá cao 75% sẽ gây cảm giác oi bức, gây khó chịu. Ngoài ra, chỉ số UV tại các quận huyện tiếp tục duy trì mức 8-9 nên nguy cơ gây hại rất cao.

Do đó, người dân nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong những thời điểm cường độ tia UV quá cao (từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều).

Khi ra ngoài trời trong khoảng thời gian này, nên bảo vệ, che chắn cơ thể bằng các loại quần áo dài, thoa kem chống nắng, sử dụng mũ rộng vành và kính râm.

Còn thời tiết tại các tỉnh thành khác tại Nam Bộ, trong ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi kèm gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; độ cao sóng 1.5 - 2.5m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4; độ cao sóng 0.5 - 1.5m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.