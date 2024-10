Từ ngày mai, 3-10 đến 5-10, TP HCM và Nam Bộ chịu tác động của nhiễu động gió đông tầng thấp; gió Đông Bắc có cường độ yếu đến trung bình. Theo đó, thời tiết nhiều mây, khả năng mưa diện rộng lúc sáng sớm.

Nhiệt độ chung giảm nhẹ cao nhất từ 30-33 độ C; thấp nhất ở TP HCM từ 22-24 độ C, ở Nam Bộ từ 23-25 độ C.