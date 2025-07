Thời tiết TP HCM hôm nay, 20-7: Người dân chú ý sau 14 giờ

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hôm nay (20-7), thời tiết TP HCM và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn; có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM khả năng tiếp tục có mưa to

Khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và vùng hội tụ ẩm trên cao, nên thời tiết sẽ diễn biến khá phức tạp.

Theo đó, nhiều nơi có nắng nhẹ vào buổi sáng. Đến trưa và đầu giờ chiều, một số khu vực có thể ghi nhận nhiệt độ cao, tuy nhiên cảm giác oi nóng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Từ sau 14 giờ, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to tại một số tỉnh thành.

Với khả năng mưa cao ở cả TP HCM và Nam Bộ, đặc biệt là vào buổi chiều, người dân nên chuẩn bị sẵn sàng ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài.

Nếu có kế hoạch di chuyển, hãy lưu ý tình hình giao thông có thể bị ảnh hưởng do mưa.

Thời tiết trên biển Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; độ cao sóng 2-3m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau - An Giang và Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5; độ cao sóng 0.75-1.75 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.