Thời tiết TP HCM hôm nay, 25-4: Ngày nắng nóng, về chiều tiếp tục có mưa

Theo đó, hôm nay 25-4, thời tiết ở TP HCM và các tỉnh thành khác tại Nam Bộ được dự báo từ sáng và trưa chiều trời nhiều mây, có nắng đến nắng nóng. Chiều tối có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chiếu tối nay, thời tiết TP HCM khả năng tiếp tục có mưa dông

Riêng TP HCM, nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố; chỉ số UV - tia cực tím trên khu vực này cũng ở ngưỡng gây hại cho da rất cao, mức 10.

Do đó, người dân nên hạn chế ra đường trong giờ cao điểm nắng nóng, chỉ số UV cao; khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng an toàn.

Tuy nhiên, đến chiều tối người dân cần lưu ý đề phòng có mưa dông, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Cũng theo dự báo, nắng nóng trên các khu vực tập trung từ 12 đến 16 giờ hằng ngày; độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời nóng và hanh khô dễ gây cháy nổ ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.