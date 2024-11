Thời tiết TP HCM hôm nay, 30-11: Trời mát mẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, thời tiết tại Nam Bộ hôm nay (30-11) được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc hoạt động từ cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ trung bình trên khu vực các tỉnh, thành thuộc Nam Bộ dao động thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay mát mẻ

Còn tại TP HCM, thời tiết có mây cả ngày, trời mát mẻ, không mưa, nhiệt độ trong khoảng thấp nhất từ 21 độ C và cao nhất là 30 độ C (nhiệt độ thấp nhất giảm hơn so với những ngày trước đó).

Tuy nhiên, chỉ số UV (tia cực tím) trên các quận, huyện vẫn ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao (mức 6) trong khoảng thời gian từ 9 đến 15 giờ. Do đó, khi đi ra ngoài trời, người dân nên sử dụng kem, áo chống nắng; đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ rộng vành để bảo vệ da.

Hiện tại, hầu hết toàn bộ TP HCM đã kết thúc mùa mưa và bước sang mùa khô.

Nhìn chung trong mùa khô 2024-2025 trên khu vực vẫn xuất hiện những trận mưa trái mùa. Đặc điểm của những trận mưa này là diễn ra nhanh và không kéo dài.