Thời tiết TP HCM hôm nay, 31-7: Có mưa rào và dông vài nơi

Hôm nay (30-7), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam duy trì hoạt động ở cấp 2-3; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có mưa rào rải rác

Theo phân tích của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết trong tuần này ở TP HCM và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đặc trưng giữa mùa mưa.

Theo đó, có nắng nhẹ vào buổi sáng, nhưng chiều tối hay đêm thường xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; gió Tây Nam duy trì hoạt động, kèm khả năng gió giật mạnh, sét và lốc nhỏ.

Cảnh báo mưa hay xảy ra trong khung giờ tan tầm (15-19 giờ) có thể gây kẹt xe, ngập đường tại TP HCM, Cần Thơ, Biên Hòa, lưu ý đặc biệt khu vực ven kênh rạch và vùng thấp trũng. Khi ra đường, người dân nên chủ động mang theo ô dù, áo mưa...

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển Nam Bộ hôm nay cũng khá ổn định.