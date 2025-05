Thời tiết TP HCM hôm nay, 6-5: Duy trì nắng nóng cao điểm, mưa dông về chiều

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 6-5, thời tiết trên toàn khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng.

Cụ thể, tại TP HCM, thời tiết duy trì rời nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều; chiều tối và đêm có mây, xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26–35°C, chỉ số UV vẫn ở ngưỡng có khả năng gây hại cho da rất cao (mức 9).

Hôm nay, thời tiết TP HCM vẫn có nắng nóng - Ảnh: NLĐO

Các tỉnh Nam Bộ (Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang...), thời tiết sẽ có nắng nóng kéo dài đến khoảng 16 giờ, có gió nhẹ; chiều tối dễ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ vài nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23–34°C, có nơi trên 35°C.

Cơ quan Khí tượng Thuỷ văn cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng cao điểm từ 12 - 16 giờ. Sử dụng quần áo sáng màu, mũ rộng vành, kính mát khi ra ngoài.

Đề phòng các hiện tượng cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, gió giật mạnh có thể xảy ra vào chiều tối và tối.