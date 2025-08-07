Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-8: Trời oi nóng, chiều mưa dông

Hôm nay, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ được dự báo không có nhiều thay đổi, chủ yếu ngày có mây, có nắng đến nắng nóng, về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ban ngày, thời tiết TP HCM có nắng và oi bức, khả năng cao có mưa về chiều

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích hôm nay, thời tiết khu vực sẽ tiếp tục có cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm trung bình trong ngày dao động khoảng 70-85%, khá cao.

Trong khi đó, trời gió nhẹ đến trung bình, khoảng 10-20 km/giờ; xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 40-60%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, với dự báo có mưa dông vào buổi chiều và tối, người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài, đặc biệt nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ này.

Ngoài ra, trời nắng nóng vào ban ngày cũng có thể gây khó chịu, cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát.