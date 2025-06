Thời tiết TP HCM hôm nay: Sáng và chiều đối lập

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, hôm nay, 15-6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết oi bức, về chiều tối có mưa

Cơ quan dự báo thời tiết cũng phân tích mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều và tối tại nhiều nơi thuộc Nam Bộ, song cường độ không quá mạnh, chủ yếu mang tính chất mưa rào cục bộ, ngắn hạn, không kéo dài và không gây nguy hiểm trên diện rộng.

Theo đó, nhiệt độ duy trì ở ngưỡng vừa phải, kết hợp với độ ẩm cao khiến cảm giác oi nhẹ vào buổi trưa, dễ mệt nếu hoạt động ngoài trời kéo dài.

Mặc dù không còn ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão Wutip, các hình thế gây mưa từ gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động nên khả năng mưa dông về chiều chưa chấm dứt hoàn toàn.



Vì vậy, người dân vẫn nên chuẩn bị áo mưa khi ra đường vào buổi chiều, đồng thời cảnh giác với sét và gió giật trong cơn dông.