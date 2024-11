Thời tiết TP HCM ngày 28-11: Có thời điểm tia cực tím đạt ngưỡng cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 28-11, thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Trong ngày 28-11, TP HCM hầu như không có mưa

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Còn tại TP HCM, nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 33 độ C.

Chỉ số tia cực tím trong ngày cao nhất đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (mức 7). Thời điểm chỉ số tia cực tím đạt ngưỡng này rơi vào khoảng thời gian từ 9 đến 16 giờ. Do đó, người dân cần lưu ý sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra ngoài trời. Một số biện pháp được khuyến cáo sử dụng như mang nón, đeo kính mát, bôi kem chống nắng, mặc áo quần chống nắng...

