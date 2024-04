Thời tiết TP HCM trong khoảng 10 ngày tới thế nào?

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong khoảng 10 ngày tới, thời tiết khu vực TP HCM phổ biến không mưa, có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt diện rộng trên hầu khắp khu vực.

TP HCM tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt diện rộng

Nhiệt độ trung bình trong khoảng 10 ngày tiếp theo được dự báo cao hơn so với cùng kỳ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với cùng kỳ, hầu hết ở khoảng 0-3mm.

Đơn vị này lưu ý trong khoảng thời gian này, khu vực trung tâm TP HCM khả năng có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C và một vài ngày lên tới 39 độ C và trên 39 độ C.

Bảng dự báo thời tiết cho các khu vực của TP HCM trong khoảng 10 ngày tới:

Nguồn: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

Trên các vùng biển TP HCM, thời tiết biển phổ biến không mưa. Gió Đông Nam và đổi hướng cường độ yếu, hầu hết ở khoảng cấp 3-4 và gió nhẹ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng 10 ngày đầu tiên của tháng 4, trên toàn bộ TP HCM không nơi nào có mưa. Nhiệt độ cao và nhiều ngày có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C và trên 38 độ C bao phủ gần khắp thành phố, kéo dài gần như liên tục trong khoảng 10 ngày qua.