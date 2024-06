Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay 15-6, TP HCM và khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, nắng nóng duy trì với cường độ thay đổi ít so với hôm qua. Có mưa rào và dông vài nơi, về chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Gió Tây Nam hoạt động mạnh dần từ cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ.

Mưa sẽ xuất hiện về chiều tối và đêm tại TP HCM và khu vực Nam Bộ

Người dân cần lưu ý, đề phòng sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông.

Nguyên nhân gây mưa ở nhiều nơi tại Nam Bộ: Rãnh áp thấp tiếp tục nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có trục ở vào khoảng 24-27 độ vĩ bắc bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh có cường độ yếu từ phía bắc, kết hợp với hội tụ gió ở phía đông Bắc Bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục qua khu vực Nam Bộ nâng trục dần lên phía bắc. Đồng thời vùng nhiễu động hình thành trên vùng biển ngoài khơi nam Biển Đông có xu hướng di chuyển về phía tây (gần khu vực các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ). Trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Khu vực Nam Bộ chiều tối mưa có xu hướng gia tăng chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển miền Tây và phía bắc miền Đông, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to, vùng mưa tập trung ở khu vực các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.