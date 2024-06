Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết Nam Bộ, hôm nay 22-6, có mưa, mưa rào, rải rác mưa vừa và giông có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Trong khi đó, TP HCM ngày có lúc hửng nắng. Chiều, tối và đêm có mưa, mưa rào và giông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Hôm nay mưa xuất hiện vào chiều, tối và đêm ở TP HCM và Nam Bộ

Cũng theo đơn vị này, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam vắt qua Bắc Bộ và Nam Biển Đông tiếp tục duy trì. Trên cao, rãnh áp thấp vắt qua nam Trung Bộ và Nam Bộ và vùng hội tụ gió tiếp tục tồn tại trên khu vực Nam Bộ.

Trên các vùng biển TP HCM và Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Diễn biến đợt mưa lớn diện rộng ở TP HCM: Từ ngày 22 đến 24-6, khu vực TP HCM có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Đợt mưa lớn diện rộng tại TP HCM khả năng kéo dài đến hết ngày 25-6, sau đó mưa giảm dần. Cụ thể, xác suất mưa được dự báo từ 75-85% và lượng mưa phổ biến trong khoảng 50-120 mm dao động trên từng khu vực.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông, ven kênh rạch, vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước.