Thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay 23-6: Mưa dông xuất hiện sớm

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết Nam Bộ ngày 23-6 trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Riêng TP HCM trưa có nắng gián đoạn, về chiều tối và tối xuất hiện mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to.

Do mưa đến sớm nên nhiệt độ khu vực sẽ không cao. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C. Lượng mưa được dự báo trong hôm nay từ 20-50 mm. Người dân lưu ý đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong những cơn mưa dông.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ hơn 8 giờ, mây dông phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác và TP HCM. Lượng mưa phổ biến từ 5-25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21 m/giây).