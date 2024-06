Thời tiết TP HCM và Nam Bộ ngày 17-6: Nắng tăng, mưa giảm

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết thời tiết Nam Bộ hôm nay (17-6) có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, nắng có xu hướng nhích dần lên. Mưa sẽ xuất hiện vào chiều tối nhưng diện mưa giảm ở diện rải rác. Đồng thời, mưa vừa, mưa to sẽ thu hẹp lại.

Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C, có nơi 36 độ C.

TP HCM và khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa vào chiều và chiều tối

Trong khi đó, TP HCM chiều nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-26 độ C và cao nhất từ 35-36 độ C.

Thời tiết cụ thể cho các tiểu vùng TP HCM:

Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Trong hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì, trên cao, áp cao cận nhiệt đới Trung Bộ. Vùng nhiễu động trên khu vực Nam bộ suy yếu và không còn tồn tại.

Trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Thời tiết biển TP HCM - Nguồn: Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Trong 3 ngày tới, khu vực Nam Bộ có rãnh áp thấp qua Bắc Bộ tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định và trên vùng biển gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Do đó, thời tiết Nam Bộ từ ngày 18 đến 21-6 có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.