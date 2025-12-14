Thời trang tái chế, hát, nhảy "đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng

Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng (DVE) vừa tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên DVE Welcome Freshmen 2025 với chủ đề “Thay đổi – Change”, đánh dấu khởi đầu hành trình học tập của khóa sinh viên mới trong không khí sôi nổi, trẻ trung và giàu cảm xúc.

Các trang phục được thiết kế từ vật liệu tái sử dụng

Cuộc thi biểu diễn thời trang tái chế thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên

Chương trình được thiết kế như một chuỗi hoạt động kết nối, nơi sinh viên không chỉ làm quen môi trường học tập mà còn được khuyến khích thể hiện bản thân, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thay đổi, đúng với định hướng đào tạo mà nhà trường đang theo đuổi.

Mở màn sự kiện là hoạt động team building – khởi động năng lượng, giúp tân sinh viên nhanh chóng phá bỏ khoảng cách ban đầu, tăng tính gắn kết và làm quen với nhịp sinh hoạt tập thể trong môi trường học tập mới. Những thử thách vận động và tương tác nhóm tạo không khí hào hứng, tiếp thêm sự tự tin cho sinh viên ngay từ ngày đầu nhập trường.

Tâm điểm của chương trình là cuộc thi biểu diễn thời trang tái chế, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Từ những vật liệu bỏ đi như giấy, nhựa, vải vụn, kim loại…, sinh viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng đã "thổi hồn" để sáng tạo các thiết kế độc đáo, cá tính và giàu thông điệp.

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham dự DVE Welcome Freshmen 2025 với chủ đề “Thay đổi – Change”

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành cũng trao nhiều suất học bổng cho sinh viên khó khăn, học giỏi

TS. Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa về sự thay đổi, thích nghi của sinh viên trong thời đại mới

Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, lối sống xanh và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Theo đó, sân khấu thời trang tái chế đã trở thành không gian để sinh viên thể hiện bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ – dám làm, phù hợp với định hướng đổi mới trong đào tạo của nhà trường.

Không khí chương trình tiếp tục được đẩy lên cao với chung kết DVE’s Got Talent 2025, nơi hội tụ những giọng hát, điệu nhảy và phần trình diễn giàu cá tính. Sân khấu trở thành nơi sinh viên tự tin tỏa sáng, khẳng định sự năng động và đa năng của thế hệ trẻ Đại Việt Đà Nẵng.

Chia sẻ tại chương trình, TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh bùng nổ thông tin và kỷ nguyên công nghệ số, sinh viên cần chủ động sáng tạo, sẵn sàng thay đổi bản thân và tư duy ngay từ những ngày đầu nhập học để thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động ngoại khóa, nhà trường mong muốn giúp tân sinh viên tăng khả năng kết nối, tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới, đồng thời truyền đi thông điệp tích cực về tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng.

“Chủ đề xuyên suốt của chương trình là thay đổi, nghĩa là mỗi sinh viên phải không ngừng làm mới bản thân, học lý thuyết gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ để hoàn thiện năng lực. Những nỗ lực hôm nay sẽ là nền tảng cho những đổi thay tích cực trong tương lai” – TS Trần Văn Anh nhấn mạnh.