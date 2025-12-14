Thời trang tái chế, hát, nhảy "đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thời trang tái chế, hát, nhảy "đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – DVE Welcome Freshmen 2025 của Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng với dấu ấn thời trang tái chế, đã lan tỏa tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng (DVE) vừa tổ chức chương trình chào mừng tân sinh viên DVE Welcome Freshmen 2025 với chủ đề “Thay đổi – Change”, đánh dấu khởi đầu hành trình học tập của khóa sinh viên mới trong không khí sôi nổi, trẻ trung và giàu cảm xúc.

Thời trang tái chế, tài năng trẻ “đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Đại Việt Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các trang phục được thiết kế từ vật liệu tái sử dụng

Thời trang tái chế, tài năng trẻ “đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Đại Việt Đà Nẵng - Ảnh 2.

Cuộc thi biểu diễn thời trang tái chế thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên

Chương trình được thiết kế như một chuỗi hoạt động kết nối, nơi sinh viên không chỉ làm quen môi trường học tập mà còn được khuyến khích thể hiện bản thân, tư duy sáng tạo và tinh thần dám thay đổi, đúng với định hướng đào tạo mà nhà trường đang theo đuổi.

Mở màn sự kiện là hoạt động team building – khởi động năng lượng, giúp tân sinh viên nhanh chóng phá bỏ khoảng cách ban đầu, tăng tính gắn kết và làm quen với nhịp sinh hoạt tập thể trong môi trường học tập mới. Những thử thách vận động và tương tác nhóm tạo không khí hào hứng, tiếp thêm sự tự tin cho sinh viên ngay từ ngày đầu nhập trường.

Tâm điểm của chương trình là cuộc thi biểu diễn thời trang tái chế, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên. Từ những vật liệu bỏ đi như giấy, nhựa, vải vụn, kim loại…, sinh viên Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng đã "thổi hồn" để sáng tạo các thiết kế độc đáo, cá tính và giàu thông điệp.

Thời trang tái chế, tài năng trẻ “đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Đại Việt Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hàng trăm sinh viên hào hứng tham dự DVE Welcome Freshmen 2025 với chủ đề “Thay đổi – Change”

Thời trang tái chế, tài năng trẻ “đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Đại Việt Đà Nẵng - Ảnh 4.

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành cũng trao nhiều suất học bổng cho sinh viên khó khăn, học giỏi

Thời trang tái chế, tài năng trẻ “đốt nóng” ngày hội chào tân sinh viên Đại Việt Đà Nẵng - Ảnh 5.

TS. Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa về sự thay đổi, thích nghi của sinh viên trong thời đại mới

Mỗi bộ trang phục không chỉ thể hiện tư duy thẩm mỹ, khả năng sáng tạo mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, lối sống xanh và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Theo đó, sân khấu thời trang tái chế đã trở thành không gian để sinh viên thể hiện bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ – dám làm, phù hợp với định hướng đổi mới trong đào tạo của nhà trường.

Không khí chương trình tiếp tục được đẩy lên cao với chung kết DVE’s Got Talent 2025, nơi hội tụ những giọng hát, điệu nhảy và phần trình diễn giàu cá tính. Sân khấu trở thành nơi sinh viên tự tin tỏa sáng, khẳng định sự năng động và đa năng của thế hệ trẻ Đại Việt Đà Nẵng.

Chia sẻ tại chương trình, TS Trần Văn Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Đà Nẵng, cho biết trong bối cảnh bùng nổ thông tin và kỷ nguyên công nghệ số, sinh viên cần chủ động sáng tạo, sẵn sàng thay đổi bản thân và tư duy ngay từ những ngày đầu nhập học để thích ứng với yêu cầu của xã hội hiện đại.

Thông qua chuỗi hoạt động ngoại khóa, nhà trường mong muốn giúp tân sinh viên tăng khả năng kết nối, tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới, đồng thời truyền đi thông điệp tích cực về tinh thần đổi mới và sáng tạo không ngừng.

“Chủ đề xuyên suốt của chương trình là thay đổi, nghĩa là mỗi sinh viên phải không ngừng làm mới bản thân, học lý thuyết gắn với thực tiễn, ứng dụng công nghệ để hoàn thiện năng lực. Những nỗ lực hôm nay sẽ là nền tảng cho những đổi thay tích cực trong tương lai” – TS Trần Văn Anh nhấn mạnh.

Tin liên quan

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiếp tục tuyển sinh chính quy Cao đẳng Y sỹ đa khoa

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiếp tục tuyển sinh chính quy Cao đẳng Y sỹ đa khoa

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng chính quy toàn quốc mã ngành 6720101 ngành Y sỹ đa khoa.

Không khí Tết xưa tại Hội xuân Cao đẳng Đại Việt 2025

(NLĐO) - Ngày 9-1, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tưng bừng tổ chức chương trình Hội xuân Đại Việt năm 2025.

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tuyển sinh chính quy Cao đẳng Y sỹ đa khoa

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thông báo tuyển sinh đào tạo cao đẳng chính quy toàn quốc mã ngành 6720101 ngành Y sỹ đa khoa.

Trường Cao đẳng tài năng trẻ tân sinh viên Đà Nẵng CĐ Đại Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo