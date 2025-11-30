Thông báo chính thức về sự số mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông báo chính thức về sự số mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO)- Tính đến chiều 30-11, sự cố đứt cáp ngầm dẫn điện ra Phú Quốc vẫn chưa khắc phục xong, hàng chục ngàn hộ dân vẫn chưa có điện sử dụng.

Ngày 30-11, Công ty Điện lực An Giang có văn bản thông báo chính thức về sự số mất điện trên diện rộng ở đặc khu Phú Quốc.

Hàng chục ngàn hộ dân ở Phú Quốc bị mất điện vì đứt cáp ngầm - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn hộ dân ở Phú Quốc phải chịu cảnh mất điện xuyên đêm, hiện vẫn chưa có lại bởi sự cố đứt cáp ngầm vượt biển

Theo ghi nhận ban đầu giữa ngành điện và cơ quan chức năng địa phương, chiều 29-11 đã xảy ra sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc. Nghi vấn nguyên nhân gây ra sự cố là do đơn vị thi công công trình đường ven biển Hà Tiên vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Sau khi xác định vị trí sự cố xảy ra nằm gần đầu tuyến cáp ngầm phía bờ Hà Tiên, Công ty Điện lực An Giang đã cô lập tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc để kiểm tra, khắc phục, khiến gần 30.000 hộ dân và các đơn vị trên phạm vi toàn đặc khu Phú Quốc bị mất điện từ ngày 29-11.

Hàng chục ngàn hộ dân ở Phú Quốc bị mất điện vì đứt cáp ngầm - Ảnh 2.

Sau khi khánh thành tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển vào năm 2014, Phú Quốc được bổ sung thêm tuyến đường điện vượt biển trên không 220kV vào năm 2022 nhưng vẫn chưa đảm bảo được nhu cầu sử dụng

Để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên như: Các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh; bệnh viện, cơ sở y tế, khám, chữa bệnh; hệ thống cấp nước sạch, mạng lưới viễn thông và thông tin, liên lạc; phụ tải sinh hoạt thiết yếu của người dân ở một số khu vực.

Tính đến 20 giờ ngày 29-11, Công ty Điện lực An Giang đã cấp điện trở lại cho khoảng 17.400 khách hàng phía Nam đảo Phú Quốc. Hiện còn khoảng 12.000 hộ dân ở khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc ảnh hưởng bởi sự cố vẫn chưa có điện sử dụng.

Tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển đưa điện ra đảo Phú Quốc được khánh thành từ năm 2014. Đến năm 2022, Phú Quốc được bổ sung thêm tuyến đường điện vượt biển trên không 220kV. Tuy nhiên, cả 2 tuyến dường như vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng cao ở "đảo ngọc", đặc biệt là khi có sự cố xảy ra đối với 1 trong 2 tuyến.

Tin liên quan

Kỳ vọng mới về Phú Quốc

Kỳ vọng mới về Phú Quốc

Với đồ án quy hoạch chung TP Phú Quốc đến năm 2040, "đảo ngọc" bước tiếp chặng đường 16 năm với tầm nhìn và kỳ vọng mới

Năm 2013 khởi công tuyến cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, tổng đầu tư 2.336 tỉ đồng

Cáp điện ngầm xuyên biển

Dự án nhắm đến mục tiêu đáp ứng năng lượng điện cho một Phú Quốc đang phát triển để trở thành đặc khu kinh tế quan trọng của cả nước và mang tầm cỡ châu Á

An Giang mất điện công ty điện lực Phú Quốc đứt cáp ngầm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo