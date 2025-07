Thông báo của Công an TP HCM

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại dự án cao ốc văn phòng trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội, TP HCM. Đến nay xác định ngày 22-7-2014, bị can Nguyễn Công Khế, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, đã ký với các đối tác biên bản thỏa thuận về việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác, từ chối quyền sở hữu, toàn quyền sử dụng 5.400 m2 sàn văn phòng hình thành trong tương lai của dự án trên, dẫn đến thiệt hại cho Nhà nước và Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục thông báo, đề nghị những tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên thời điểm năm 2014 liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM - số 243 Cách mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP HCM - gặp điều tra viên Đoàn Văn Luận, số điện thoại 0283.8414579 hoặc 0708.098848 để làm rõ quyền lợi, yêu cầu của cổ đông liên quan việc bị can Nguyễn Công Khế ký biên bản thỏa thuận nói trên theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ để giải quyết thì Cơ quan An ninh điều tra sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý vụ án.