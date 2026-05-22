Thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

2 nghi phạm người nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM

Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh vừa phát thông báo khẩn truy tìm 2 nghi phạm người nước ngoài liên quan vụ giết người ở TPHCM.

Ngày 25-5, theo thông tin từ cơ quan công an, hai nghi phạm gồm Lang Kenny Trong Minh Do (SN 1993, Việt kiều Úc) và White Justin John (SN 1987, quốc tịch Úc).

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng cho biết sau khi gây án tại TPHCM, 2 nghi phạm này đã đón taxi di chuyển đến khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng rồi xuống xe.

Công an nhận định đây là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai truy xét, đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến 2 nghi phạm trên, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời; tuyệt đối không tự ý tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.