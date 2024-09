Thông báo khiến hàng ngàn giáo viên lo lắng

Ngày 17-9, một lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết UBND huyện đã thông báo thu hồi phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 244).



Sẽ truy thu trong nhiều năm

Trước đó, ngày 14-8, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất hướng xử lý việc chi trả phụ cấp ưu đãi. Theo đó, Thanh tra tỉnh phát hiện thị xã Buôn Hồ chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên theo Quyết định 244 từ tháng 6-2021 (khi Quyết định 244 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực) đến tháng 7-2024 không đúng quy định.

Để có cơ sở kết luận, Thanh tra tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được hướng dẫn giai đoạn từ tháng 5-2021 trở về trước, tỉnh Đắk Lắk có 184 xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi Quyết định 861 có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk có 130/184 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (giảm 54 xã). Riêng thị xã Buôn Hồ giảm 4 xã.

Tuy nhiên, UBND thị xã Buôn Hồ vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo mức ở khu vực miền núi cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại các trường là không đúng quy định. Chỉ tính riêng tại 4 phường của thị xã Buôn Hồ, việc chi trả sai đã gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 5,6 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh báo cáo và xin chủ trương thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi số tiền hơn 5,6 tỉ đồng nói trên.

Qua khảo sát nhiều huyện cũng đang chi trả chế độ phụ cấp sai. Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thanh tra chuyên đề về việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo thời kỳ 2021-2024 để kịp thời xử lý. Sau khi có báo cáo của Thanh tra tỉnh, UBND huyện M'Đrắk đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn 4 xã, thị trấn thu hồi số tiền đã chi trả phụ cấp ưu đãi sai. Cụ thể, đối với giáo viên các trường mầm non, tiểu học, thu hồi 15% phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên do giảm từ 50% phụ cấp xuống 35%. Đối với giáo viên các trường THCS, thu hồi 5% phụ cấp ưu đãi do giảm từ 35% xuống 30%.

Tương tự, UBND huyện Krông Pắk cũng vừa có thông báo thu hồi, chỉ trả chế độ phụ cấp ưu đãi sai. UBND huyện yêu cầu thu hồi số tiền chênh lệch phụ cấp ưu đãi đã chi từ tháng 1 đến tháng 8-2024 trong tháng 9 đến tháng 11-2024. Đối với phụ cấp ưu đãi trước đó, huyện giao các trường phân kỳ thu hồi nhưng hoàn thành trước ngày 31-12-2025.

Hàng ngàn giáo viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lo lắng trước thông tin truy thu tiền phụ cấp ưu đãi

Tỉnh chưa quyết định truy thu?

Khi có thông tin sớm thu hồi phụ cấp ưu đãi, nhiều giáo viên ở Đắk Lắk rất lo lắng. Cô Trịnh Thị Hệ, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh, huyện Krông Năng), cho biết 2 vợ chồng là giáo viên, đang nuôi 2 con học đại học và 1 con học cấp 2 nên lương tháng nào chi tiêu hết tháng đó. Nếu giờ bị truy thu gần cả trăm triệu đồng thì sẽ vô cùng khó khăn.

Cô D.T.H (giáo viên dạy tiểu học tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) cũng ngổn ngang mối lo. "Sau khi tính toán, tôi sẽ bị truy thu gần 50 triệu đồng. Việc nộp lại số tiền này chúng tôi hoàn toàn đồng ý nhưng cơ quan chức năng phải thực hiện lộ trình dài để giáo viên xoay xở" - cô H. nói.

Một lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện M'Đrắk cũng cho biết "Sau khi có thông báo thu hồi, một số giáo viên bức xúc. Tuy nhiên, căn cứ vào thông báo của thanh tra tỉnh về kết quả thanh tra tại một số địa phương và các văn bản khác, huyện phải tiến hành thu hồi nộp ngân sách theo quy định" - vị này nói. Để giảm bớt khó khăn cho giáo viên, UBND huyện này đã xây dựng lộ trình trong tháng 9-2024, thu hồi số tiền đã chi từ ngày 1-1 đến ngày 31-8-2024. Đối với các năm trước đó, huyện phân ra từng giai đoạn để thu hồi và hạn cuối đến ngày 30-6-2025.

Được biết, xử lý đề nghị thu hồi chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu đơn vị này "căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện".

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh vẫn chưa có chủ trương chung về việc truy thu phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo Quyết định 244. "Thanh tra tỉnh đã có báo cáo sơ bộ nhưng UBND tỉnh phải tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo cụ thể, từ đó đưa ra hướng xử lý phù hợp" - ông Nghị nhấn mạnh.

Chờ chỉ đạo Thị xã Buôn Hồ là nơi phát hiện vụ việc đầu tiên nhưng đến nay, UBND thị xã này vẫn chưa tổ chức thu hồi. Một lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ cho rằng hiện Thanh tra tỉnh chưa có kết luận chính thức về chi trả phụ cấp ưu đãi. Thanh tra tỉnh mới có văn bản kiến nghị và Chủ tịch UBND tỉnh cũng chưa có ý kiến nên thị xã chưa tổ chức truy thu. "Nếu phải truy thu thì tôi nghĩ các giáo viên cũng sẽ đồng tình" - lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ nói.