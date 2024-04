Thông báo quan trọng của Công an tỉnh Sóc Trăng

Ngày 28-4, thông tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết sau thời gian chính thức đưa vào vận hành, khai thác các dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ bắt đầu thực hiện việc phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (phạt nguội) kể từ ngày 30-4.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan kiểm tra công tác vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Sóc Trăng.

Thông tin này đã được Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Trước đó, hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông tỉnh Sóc Trăng đã đi vào vận hành từ ngày 1-2. Hệ thống này có chức năng giám sát an ninh, trật tự và giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông sẽ được camera ghi lại và truyền về trung tâm. Hệ thống phần mềm sẽ tích hợp và tự động nhận dạng, phát hiện chính xác từng lỗi vi phạm của người tham gia giao thông, như: dừng đỗ không đúng quy định; đi sai làn đường, lấn vạch; vượt xe bên phải; vượt đèn đỏ tại nơi giao cắt; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm tốc độ…

Căn cứ vào kho dữ liệu tổng hợp các lỗi vi phạm trong các mục đã được thiết lập, lực lượng chức năng sẽ theo dõi, kiểm tra xác thực lại thông tin hình ảnh và thực hiện các thủ tục xử phạt theo quy định.

"Phạt nguội" đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.