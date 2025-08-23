HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thông báo quan trọng liên quan đến 1 dự án khu dân cư ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Dự án Khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp, TP HCM do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư

Sáng 23-8, UBND phường Chánh Hiệp đã treo biển thông báo thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Suối Giữa. Thông báo này xuất phát từ văn bản số 3093 ngày 16-5-2025 của UBND tỉnh Bình Dương (cũ).

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa ở phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư.

Thông báo quan trọng liên quan đến 1 dự án khu dân cư ở TP HCM - Ảnh 1.

Bảng thông báo được treo sáng nay

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũ đã đồng ý thu hồi chủ trương đầu tư dự án, được xác định tại một loạt văn bản đã ban hành từ năm 2008 đến 2018, bao gồm các quyết định chấp thuận đầu tư, đổi tên, mở rộng ranh giới và điều chỉnh tiến độ dự án.

UBND tỉnh Bình Dương cũ giao UBND TP Thủ Dầu Một cũ rà soát, thu hồi các văn bản có liên quan (nếu có), đồng thời tổ chức công bố cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu và các tổ chức, cá nhân trong vùng biết, thực hiện. Đồng thời giao Sở Tài chính rà soát, thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Khu nhà ở Suối Giữa của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu theo quy định.

Thông báo quan trọng liên quan đến 1 dự án khu dân cư ở TP HCM - Ảnh 2.

Thông báo quan trọng liên quan đến 1 dự án khu dân cư ở TP HCM - Ảnh 3.

Hiện trạng dự án là bãi đất trống, có một con đường ở giữa dẫn vào một quán ăn phía trong

Mặc dù văn bản đã có từ ngày 16-5-2025, tuy nhiên, do thực hiện việc giải thể cấp huyện, sáp nhập cấp phường và hợp nhất với TP HCM nên địa phương vẫn chưa tổ chức công bố.

Ông Dương Thái Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, cho biết dự án này kéo dài nên liên tục xảy ra khiếu kiện, người dân thường tập trung đông tại khu đất để đòi quyền lợi. "Sắp tới, phường sẽ mời các sở ngành có liên quan, cùng chủ đầu tư lên để công bố quyết định thu hồi dự án. Sau đó, phần còn lại sẽ do chủ đầu tư làm việc với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật"- ông Khanh nói.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh dự án Suối Giữa được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư vào tháng 3-2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2-2010.

Thông báo quan trọng liên quan đến 1 dự án khu dân cư ở TP HCM - Ảnh 4.

Các bảng thông báo của chủ đầu tư đã bị tháo dỡ

Đến tháng 8-2015, UBND TP Thủ Dầu Một cũ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4-2020, dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt "hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư". Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Sau nhiều năm chờ đợi mà không được giao đất, khách hàng liên tục tập trung tại khu đất thực hiện dự án và tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương để đòi quyền lợi.

