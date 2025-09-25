Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP HCM) dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4-2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện do vướng công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 25-9, đơn vị thi công đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua địa bàn TP HCM) đã lập rào chắn, cảnh báo và dùng đất đá để đóng nhiều đoạn đường trên tuyến đường này để hoàn thiện 4 cây cầu.

Cụ thể gồm: Cầu Kênh Phước Hòa, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính và cầu Cây Trường, thời gian tạm đóng các đoạn đường trong khoảng 10 ngày (kể từ ngày 22-9) để thi công hoàn thiện các khe co giãn của 4 cây cầu kể trên.

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM - Ảnh 1.

Rào chắn trên đường Hồ Chí Minh để thi công hoàn thiện cầu Bà Tứ

Đến nay, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP HCM) chưa được thông xe kỹ thuật và chưa chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng nên vẫn trong thời gian thi công, hạn chế tối đa xe cộ đi vào tuyến đường này.

Trên đoạn tuyến này có tổng cộng 6 cây cầu gồm 4 cây cầu kể trên và cầu Rạch Tre, Thanh An. Trong đó, cầu Thanh An bắc qua sông Sài Gòn nối với tỉnh Tây Ninh, là cây cầu dài nhất trên tuyến với chiều dài 600 m, đã hợp long từ đầu năm 2025.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP HCM (trước đây là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) có tổng chiều dài 31,5 km, dự kiến thông xe kỹ thuật dịp 30-4-2025 nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Thông báo quan trọng liên quan đến đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM - Ảnh 2.

Cầu Thanh An trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP HCM (Km10+000 - Km41+150) được khởi công tháng 11-2023 do Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị trúng thầu gói XL1, thi công xây dựng đoạn tuyến đường và bao gồm cầu kênh Phước Hòa, cầu Cây Trường, cầu Bà Tứ, cầu Thị Tính, cầu Suối Tre, cầu Thanh An; dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Tin liên quan

Hình ảnh hợp long cầu dài nhất trên đường Hồ Chí Minh

Hình ảnh hợp long cầu dài nhất trên đường Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Đây là cột mốc quan trọng để tiến tới thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cận cảnh tuyến đường đang mở rộng nối đường Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Theo kế hoạch, công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT. 749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thi công 420 ngày.

Xác lập Kỷ lục Việt Nam: 500 học sinh chào cờ tại Cột mốc Km0 - Đường Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Kỷ lục Việt Nam "Lễ chào cờ, hát Quốc ca tại Cột mốc Km0 - Đường Hồ Chí Minh, điểm đầu Cao Bằng có nhiều học sinh tham gia nhất" vừa được xác lập.

tỉnh Bình Dương giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh hồ chí minh sông Sài gòn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo