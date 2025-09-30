HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Thông báo quan trọng về hoạt động leo núi, dã ngoại tại núi Bà Đen

Thanh Thảo

(NLĐO) - Khu vực núi Bà Đen đã có nhiều trường hợp bị tai nạn do té ngã, lạc đường…

Ngày 30-9, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng Văn hóa-Lịch sử núi Bà kể từ ngày 1-10 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo quan trọng của Ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen- Ảnh 1.

Cấm leo núi Bà Đen từ ngày 1-10

Động thái này được đưa ra trong thời điểm Miền Nam có diễn biến thời tiết phức tạp và khó lường, khu vực này lại có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn, đường trơn trợt.

Những yếu tố này có thể gây nguy hiểm đến an toàn tính mạng và tài sản của du khách, người dân.

Trước đó, tại khu vực núi Bà Đen cũng đã có nhiều trường hợp bị tai nạn do té ngã, lạc đường… gây tổn thất về tinh thần, sức khỏe của người leo núi, dã ngoại, lực lượng hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ rất vất vả.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đề nghị người dân và du khách nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo an toàn. Đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.


Tin liên quan

Chủ quán bán nem mô hình ở núi Bà Đen lên clip, cộng đồng mạng "quay xe"

Chủ quán bán nem mô hình ở núi Bà Đen lên clip, cộng đồng mạng "quay xe"

(NLĐO) - Sau khi clip nem mô hình xôn xao cộng đồng mạng, chủ quán ở Núi Bà Đen (Tây Ninh) đã lên tiếng và nhận được thông cảm

Khám phá núi Bà Đen, 2 người bị ong tấn công, gần chục người tham gia giải cứu

(NLĐO) – Nhận tin báo, 9 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh phải tức tốc lên núi Bà Đen đưa 2 khách du lịch bị ong đốt xuống núi nhập viện

Cảnh báo quan trọng du khách cần lưu ý khi leo núi Bà Đen

(NLĐO) - Liên tục trong những ngày qua, đã có 3 trường hợp du khách cần hỗ trợ trong quá trình leo núi Bà Đen

tỉnh Tây Ninh sạt lở đất núi Bà Đen hành vi vi phạm khu du lịch Ban Quản lý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo