Thông báo truy tìm nghi phạm giết người

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra thông báo truy tìm Đinh Văn Thành (SN 1963), trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hoà Bình). Thành là nghi phạm trong vụ án "Giết người" xảy ra ở huyện Cao Phong.

Đinh Văn Thành trước lúc xảy ra vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào sáng 5-1, tại khu vực đồi Lộ Hút (cách đường tỉnh 435 khoảng 2 km), thuộc địa phận xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong), do mâu thuẫn trong việc mua bán cây, Đinh Văn Thành đã dùng dao chém ông Đ.V.T. (SN 1978), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thành bỏ chạy lên đồi gần hiện trường. Thời điểm gây án, đối tượng mặc áo lao động màu xanh đã cũ, quần và ủng tối màu.

Ngay khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Cao Phong và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp để truy bắt.

Ai biết thông tin về đối tượng thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Trung tá Nguyễn Trường Sinh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, điện thoại: 0979983999; Thiếu tá Bùi Tuấn Nghĩa, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, điện thoại: 0912912215.