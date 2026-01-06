Thống kê đáng lưu ý từ Bệnh viện Chợ Rẫy





Khoa Cấp cứu tiếp nhận tổng cộng 1.138 bệnh nhân, trung bình 285 ca/ngày, tăng 7,4%. Các bệnh lý ngoại khoa chiếm tỉ lệ lớn với 555 trường hợp, trung bình 139 ca/ngày. Tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân chủ yếu với 149 ca (khoảng 37 ca/ngày). Ngoài ra, có 53 ca tai nạn sinh hoạt, 11 ca đả thương và 9 trường hợp ngộ độc.

Người bệnh tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 vừa qua

Số ca phẫu thuật cấp cứu trong kỳ nghỉ năm nay giảm. Toàn bệnh viện thực hiện 182 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm khoảng 28%-30% so với cùng kỳ. Các chuyên khoa có số ca phẫu thuật cao gồm chỉnh hình (43 ca), thần kinh (42 ca), ngoại tiêu hóa (39 ca); riêng chuyên khoa tai - mũi - họng giảm sâu (75%). Trong 4 ngày qua, bệnh viện tiếp nhận 1.007 ca nhập viện và cho xuất viện 701 trường hợp; đến sáng 5-1 còn 1.972 bệnh nhân đang điều trị, nhiều khoa hồi sức và tim mạch hoạt động vượt công suất.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, số ca cấp cứu gia tăng, song áp lực phẫu thuật và điều trị nội trú giảm được xem là tín hiệu tích cực trong kiểm soát tai nạn và tổ chức điều trị, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì mức độ sẵn sàng cao cho hệ thống cấp cứu trong các dịp nghỉ lễ, Tết kéo dài.



