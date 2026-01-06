HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thống kê đáng lưu ý từ Bệnh viện Chợ Rẫy

Tin-ảnh: L.Anh

Ngày 5-1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết qua 4 ngày nghỉ Tết dương lịch 2026 (từ ngày 1 đến 4-1), số lượng bệnh nhân cấp cứu tăng so với cùng kỳ năm ngoái.


Khoa Cấp cứu tiếp nhận tổng cộng 1.138 bệnh nhân, trung bình 285 ca/ngày, tăng 7,4%. Các bệnh lý ngoại khoa chiếm tỉ lệ lớn với 555 trường hợp, trung bình 139 ca/ngày. Tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân chủ yếu với 149 ca (khoảng 37 ca/ngày). Ngoài ra, có 53 ca tai nạn sinh hoạt, 11 ca đả thương và 9 trường hợp ngộ độc.

Thống kê đáng lưu ý từ Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Người bệnh tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026 vừa qua

Số ca phẫu thuật cấp cứu trong kỳ nghỉ năm nay giảm. Toàn bệnh viện thực hiện 182 ca phẫu thuật cấp cứu, giảm khoảng 28%-30% so với cùng kỳ. Các chuyên khoa có số ca phẫu thuật cao gồm chỉnh hình (43 ca), thần kinh (42 ca), ngoại tiêu hóa (39 ca); riêng chuyên khoa tai - mũi - họng giảm sâu (75%). Trong 4 ngày qua, bệnh viện tiếp nhận 1.007 ca nhập viện và cho xuất viện 701 trường hợp; đến sáng 5-1 còn 1.972 bệnh nhân đang điều trị, nhiều khoa hồi sức và tim mạch hoạt động vượt công suất.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, số ca cấp cứu gia tăng, song áp lực phẫu thuật và điều trị nội trú giảm được xem là tín hiệu tích cực trong kiểm soát tai nạn và tổ chức điều trị, đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì mức độ sẵn sàng cao cho hệ thống cấp cứu trong các dịp nghỉ lễ, Tết kéo dài.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo