Ngày 30-11, Ngày hội các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (Vietnam iContent) đã diễn ra tại TP HCM.

Sự kiện do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty CP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức.

Cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cách đây 10 năm vẫn chưa có khái niệm "nhà sáng tạo nội dung" nhưng đến nay, nó đã trở thành một nghề và hình thành cộng đồng lớn mạnh, có sức ảnh hưởng với xã hội.

Theo báo cáo của Công ty The Business Research Company (Ấn Độ), hiện nay có khoảng 50 triệu nhà sáng tạo nội dung trên thế giới, trong đó có 2 triệu người có thu nhập chính từ nghề này.

Tại Việt Nam, cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đã lớn mạnh trong 10 năm qua cùng với tốc độ tăng trưởng số lượng người dùng của các mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok...

Gian hàng của Meta thu hút khách tham quan

Bà Mai Nguyễn, Quản lý Đối tác Chiến lược tại Tập đoàn Meta (công ty mẹ của các mạng xã hội Facebook, Instagram, Threads), thông tin Meta hiện kết nối hơn một nửa dân số thế giới, với 3,27 tỉ người dùng ít nhất một trong các dịch vụ của Meta mỗi ngày. Trong đó, có 4 triệu nhà sáng tạo nội dung đã được Facebook trả tiền từ năm 2017 tới nay.

"Từ năm 2025, Meta AI sẽ có tính năng chuyển ngữ để các nhà sáng tạo nội dung bằng tiếng Việt có thể tiếp cận các thị trường nước ngoài dễ dàng hơn" - bà Mai thông tin.

Nhà sáng tạo nội dung trên TikTok cần thu hút người dùng ngay những giây đầu

Ông Gavin Nguyễn, Quản lý đối tác TikTok Đông Nam Á, cho biết người dùng lướt TikTok mỗi ngày tương đương với thời gian xem một bộ phim (khoảng 80 phút), nhưng chỉ có 4-8 giây đầu tiên để quyết định xem tiếp video hay bỏ qua. Thời gian ra quyết định của người dùng ngày càng ngắn nên các nhà sáng tạo nội dung cần gây sự thu hút ngay từ đầu.

Dù "thương hiệu" của TikTok là các video ngắn (dưới 1 phút) nhưng ông Gavin Nguyễn bất ngờ thông tin xu hướng mới là người dùng TikTok dành 50% thời gian của họ để xem nội dung hơn 1 phút.

Trong vòng 6 tháng qua, những nhà sáng tạo nội dung chuyên sản xuất nội dung dài có tỉ lệ tăng lượt người theo dõi gấp 5 lần so với các nhà sáng tạo nội dung chuyên clip ngắn.

Ngoài ra, lượng view của nội dung dài tăng 41%, tức cao hơn 7 lần so với tốc độ tăng trưởng lượt view của nội dung ngắn và thời lượng xem video dài cao hơn 27 lần so với tốc độ tăng trưởng thời lượng xem nội dung ngắn. Do đó, tiềm năng phát triển các clip chuyên sâu trên nền tảng này là rất lớn.

Vinh danh các nhà sáng tạo nội dung số Tối 30-11, Lễ trao Giải thưởng các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2024 sẽ diễn ra trong khuôn khổ Vietnam iContent. Giải thưởng có 4 hạng mục chính là: Nền tảng số, Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số và Vì cộng động. Có nhiều cái tên quen thuộc được đề cử như: Quang Linh Vlogs, MC Quyền Linh, Hoa hậu H'Hen Niê, Khoai Lang Thang, Ngô Đức Duy, Ninh Anh Bùi... Cùng ngày, hội thảo Chuyển đổi số ngành sáng tạo nội dung với chủ đề "Sáng tạo nội dung và quảng bá thương hiệu - Từ cộng tác đến cộng hưởng" cũng được tổ chức nhằm làm cầu nối để cơ quan quản lý nhà nước và các nền tảng lớn, các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo trao đổi những nội dung xoay quay việc xây dựng chính sách quản lý, quảng bá thương hiệu trong thời kỳ chuyển đổi số.