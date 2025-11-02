HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin bất ngờ về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trước khi xảy ra vụ án, người con đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại rồi quay về nhà, nghi ra tay sát hại cha mình.

Chiều 2-11, một lãnh đạo UBND xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 cha con tử vong.

Thông tin bất ngờ về án mạng rúng động ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Gia đình ông Trương Công G. thuộc diện hộ nghèo, người vợ mắc bệnh tâm thần

Theo vị này, gia đình ông Trương Công G. (50 tuổi, ngụ thôn Tam Phong, xã Tam Giang) - nạn nhân tử vong trong vụ án mạng thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, Đảng ủy xã Tam Giang đã chỉ đạo lãnh đạo UBND xã đến nắm tình hình và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng vận động người dân trong thôn chung tay đóng góp để lo hậu sự cho cha con ông G.

Một nguồn tin cho biết ông G. và vợ là bà Khổng Thị L. (bị mắc bệnh tâm thần) cùng con trai Trương Công T. (29 tuổi) ở cùng nhà tại thôn Tam Phong. Gia đình ông G. sống rất hiền hòa với bà con hàng xóm.

Do cuộc sống khó khăn, T. thường đi làm thuê ở xa. Cách đây hơn 1 tháng, T. về chịu tang bà ngoại ở cùng thôn. Thời gian T. ở nhà, nội bộ gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1-11, T. đã chở mẹ về nhà người thân bên ngoại. Sau đó, T. quay về nhà và nghi ra tay sát hại cha mình. Người dân có nhìn thấy T. rời khỏi nhà bằng xe máy trong khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 1-11, người dân phát hiện ông G. nằm trước nhà, có nhiều vết thương trên người, cạnh đó có 1 con dao dính máu.

Ngay lập tức, người dân đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu, đối tượng tình nghi gây án là T. Con dao làm hung khí gây án là của gia đình nạn nhân.

Đến sáng nay (2-11), lực lượng công an phát hiện T. tử vong trong tư thế treo cổ ở rẫy của gia đình, cách nhà khoảng 400 m.

Tin liên quan

Án mạng rúng động ở Đắk Lắk, nghi phạm tự tử cách hiện trường khoảng 400 mét

Án mạng rúng động ở Đắk Lắk, nghi phạm tự tử cách hiện trường khoảng 400 mét

(NLĐO) – Người cha tử vong với thương tích đầy mình, hung thủ nghi là người con được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Tâm sự xót lòng của người mẹ có con giết cha rồi mang xác phi tang

Hơn 2 tuần trôi qua sau vụ án con giết cha ruột rồi mang xác lên TP Hồ Chí Minh phi tang, người dân ở ấp Long Hiệp (xã Long An, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đau đớn nhất có lẽ là bà Phan Thị Bé- mẹ của người con giết cha và cũng là vợ của nạn nhân Đặng Văn Rô (65 tuổi).

Vụ con giết cha, vứt xác: Bi kịch được báo trước

Bức xúc việc cha thường xuyên đánh đập hai mẹ con, người con trai đã sát hại ông rồi cho thi thể vào bao đưa lên TP HCM phi tang.

tỉnh Đắk Lắk mâu thuẫn gia đình án mạng rúng động nghi án con giết cha
