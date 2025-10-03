HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thông tin cô "dạy dỗ" quá tay gây xôn xao mạng xã hội: Cô giáo đã xin lỗi phụ huynh

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Thấy con mình có nhiều vết hằn trên người, phụ huynh đã đăng lên mạng xã hội "tố" cô giáo chủ nhiệm "dạy dỗ" quá tay

Ngày 3-10, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã báo cáo vụ việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phụ huynh "tố" giáo viên nhà trường đánh học sinh.

Trước đó, một phụ huynh đăng lên mạng xã hội nội dung con trai đang học lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi bị cô giáo chủ nhiệm "dạy dỗ" nhiều thương tích ở tay, chân, mông... Kèm theo bài đăng là hình ảnh một bé trai bị hằn đỏ tay, giấy kết quả khám bệnh.

Thông tin cô "dạy dỗ" quá tay gây xôn xao mạng xã hội: Cô giáo đã xin lỗi phụ huynh - Ảnh 1.

Bài đăng "tố" giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh lớp 2 thu hút được sự quan tâm của dư luận - Ảnh chụp màn hình

Phụ huynh này cho rằng con trai là nạn nhân của bạo lực học đường. Đặt nghi vấn rằng: "Hiện tại cô giáo có tổ chức dạy thêm nhưng con mình không đi học. Có phải vì thế mà đối xử với một đứa trẻ không đi học kèm ở nhà cô như thế".

Theo phụ huynh này, sau khi làm việc, nhà trường phản hồi cuối năm xét thi đua mới xử lí giáo viên nên đăng lên mạng xã hội để có biện pháp kịp thời xử lí, giải quyết.

Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường đã làm việc với giáo viên chủ nhiệm, các học sinh để nắm nội dung vụ việc.

Qua đó xác định khoảng 12h50 phút trưa 30-9, cô L.T.N.T (giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1) đến tiếp quản lớp. Tại đây, một học sinh kể lại sự việc em N.T.K có hành động nhấc chân em N.Đ.P.K lên lan can (tầng 2) trước lớp. Được hỏi, em N.T.K đã thừa nhận và nói đã xin lỗi em N.Đ.P.K. Sự việc có sự chứng kiến của 2 học sinh khác.

Nghe xong, cô T. đã dùng thước nhựa mềm, đánh em N.T.K 4 cái vào vùng mông. Học sinh này lấy tay đỡ nên cũng bị đánh vào tay. Sau khi đánh, cô T. đã điện báo cho bà K.T.T.L (mẹ học sinh N.T.K).

Sáng hôm sau, bà K.T.T.L đến lớp tìm cô T. thể hiện không đồng ý việc trách phạt bằng cách đánh con mình. Tại đây, cô T. đã nhận lỗi, xin lỗi phụ huynh và trình bày việc đánh cháu một phần do quá lo lắng cho an toàn của em N.Đ.P.K tại thời điểm xảy ra sự việc.

Thông tin cô "dạy dỗ" quá tay gây xôn xao mạng xã hội: Cô giáo đã xin lỗi phụ huynh - Ảnh 3.

Cô L.T.N.T cho rằng do quá lo lắng cho an toàn của học sinh bị nhấc 2 chân lên lan can tầng 2 nên đã dùng thước đánh em N.T.K 4 cái bằng thước nhựa

Nhà trường đã mời bà K.T.T.L làm việc. Tại đây các em học sinh đã xác nhận lại nội dung xảy ra hôm 30-9. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh nhận lỗi, lần lượt xin lỗi nhau.

Cô T. đã cam kết sẽ chấm dứt, không đánh học sinh dù bất cứ nguyên nhân nào, đảm bảo cho học sinh yên tâm học, không làm ảnh hưởng đến tâm lý các em.

Tuy nhiên, phụ huynh học sinh cho rằng việc cô chủ nhiệm L.T.N.T xin lỗi gia đình thôi là chưa đủ, đề nghị nhà trường trả lời bằng văn bản về cách giải quyết.

Qua kiểm tra, nhà trường xác định diện tích nhà cô giáo L.T.N.T đang được cho người khác thuê mở lớp dạy nhảy, bản thân cô giáo này không mở lớp dạy thêm.




Cảnh cáo nữ giáo viên đánh học sinh lớp 1

Cảnh cáo nữ giáo viên đánh học sinh lớp 1

(NLĐO) - Một nữ giáo viên tiểu học ở Thanh Hóa vừa bị xử lý kỷ luật, luân chuyển làm công việc văn thư sau khi có hành vi đánh học sinh bầm tím lưng

Nữ giáo viên nói gì về việc bị tố nhiều lần chửi bới, đánh học sinh?

(NLĐO)- Ban giám hiệu Trường THCS Đông Tiến (Thanh Hóa) đã làm việc với cô giáo bị tố nhiều lần chửi bới, đánh học sinh. Tuy nhiên nữ giáo viên phủ nhận

Đình chỉ công tác cô giáo bị tố đánh học sinh lớp 1 bầm tím mặt

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác một cô giáo để làm rõ việc bị tố đánh nữ học sinh lớp 1 bầm tím mặt

