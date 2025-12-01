HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thông tin đáng lo về già hóa dân số ở Hàn Quốc, Nhật Bản

Cao Lực

Tại Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số đang làm trầm trọng thêm một vấn đề nhức nhối

Số lượng hộ gia đình một người tại Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục 8,05 triệu vào cuối năm 2024, tăng so với mức 5,2 triệu của năm 2015 và 6,64 triệu của năm 2020. Theo hãng tin Yonhap, xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong bối cảnh đất nước đối mặt tình trạng tỉ lệ sinh trì trệ và dân số già hóa.

Theo số liệu được Bộ Phúc lợi Hàn Quốc công bố ngày 30-11, số hộ gia đình một người chiếm 36,1% tổng số hộ. Nếu xu hướng tăng tiếp diễn, con số trên được dự đoán chạm mốc 8,55 triệu vào năm 2027; 9,71 triệu vào năm 2037 và 9,94 triệu vào năm 2042. Trong khi đó, số người từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu vào năm ngoái. Con số này đưa Hàn Quốc vào nhóm "xã hội siêu già hóa" khi tỉ lệ người cao tuổi chiếm hơn 20% dân số.

Thông tin đáng lo về già hóa dân số ở Hàn Quốc, Nhật Bản - Ảnh 1.

Một hộ gia đình một người tại Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Tại Nhật Bản, xu hướng già hóa dân số đang làm trầm trọng thêm một vấn đề nhức nhối: số lượng nhà bị bỏ hoang có xu hướng tăng. Theo hãng tin Kyodo, dữ liệu của chính phủ cho thấy có khoảng 9 triệu căn nhà bỏ hoang vào năm 2023. Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, hàng chục công ty đã sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp tìm ra những ngôi nhà bỏ hoang có thể đem bán.

Trong số này, dịch vụ của Công ty Khởi nghiệp Where Inc sử dụng AI được huấn luyện bằng hàng chục ngàn bức ảnh để nhận diện mái nhà xuống cấp, dựa trên các đặc điểm như gỉ sét hoặc biến đổi màu sắc. Là một trong những người dùng dịch vụ này, ông Kotaro Yasue gần đây tìm thấy một ngôi nhà gỗ 2 tầng và lần ra chủ sở hữu thông qua hồ sơ đăng ký bất động sản. Ngôi nhà này trên thực tế đã bị bỏ mặc hơn 10 năm và chủ nhà không biết phải xử lý thế nào. "Trước khi dùng dịch vụ, tôi phải đến từng đại lý bất động sản địa phương hoặc tự mình đi kiểm tra từng địa điểm" - ông Yasue cho biết, đồng thời tiết lộ ông đã đồng ý mua lại ngôi nhà nói trên với giá chỉ 1 yen (khoảng 170 VNĐ). 

