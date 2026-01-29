Thông tin không thể bỏ qua với doanh nghiệp

Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời các doanh nghiệp (DN) về đề nghị hướng dẫn việc áp dụng chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN.

Chi lương cho người lao động từ 5 triệu đồng, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế thu nhập

Theo đó, dẫn các căn cứ từ Luật Thuế thu nhập DN 2025, Nghị định 320/2025, cục này cho hay trường hợp DN chi thanh toán tiền lương, tiền công trả cho người lao động đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định 320/2025 và không thuộc khoản chi không được trừ (quy định tại khoản 8 điều 10 Nghị định này) thì được xác định là khoản chi được trừ khi tính thuế thu nhập DN trong kỳ.

Đối với khoản chi thanh toán tiền lương, tiền công từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cho NLĐ kể từ ngày Nghị định 320/2025 có hiệu lực (ngày 15-12-2025), để được tính vào chi phí được trừ thì DN phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Việc xác định chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo điều 26 Nghị định 181/2025.