Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, quy trình này nhằm hệ thống hóa các yêu cầu về kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi trong toàn bộ quá trình sản xuất từ trồng trọt, thu hoạch, vận chuyển, bảo quản, đóng gói, xuất khẩu.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn hóa quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu

Hoạt động đăng ký, thẩm định, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng quả sầu riêng tươi dùng làm thực phẩm xuất khẩu.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ NN-MT) yêu cầu sản phẩm sầu riêng tươi xuất khẩu phải được sản xuất, thu hoạch từ cơ sở trồng trọt, vùng trồng được kiểm tra, giám sát, cấp mã số và có tên trong danh sách được Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách; được bảo quản, vận chuyển đáp ứng theo các yêu cầu.

Sầu riêng tươi muốn xuất khẩu phải được phân loại, đóng gói, ghi nhãn tại cơ sở đóng gói đáp ứng theo yêu cầu và có tên trong danh sách được Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trong trường hợp có yêu cầu lập danh sách…

Ngoài ra, sầu riêng tươi phải đáp ứng quy định về ghi nhãn, chỉ tiêu tồn dư kim loại nặng…

Đối với trường hợp cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu có yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam kiểm tra, cấp giấy chứng nhận Nhà nước về an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu, chủ hàng nộp hồ sơ tới cơ quan được Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao kiểm tra, chứng nhận Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lô hàng có nguồn gốc thực vật xuất khẩu theo quy định.

Trường hợp cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu không yêu cầu cơ quan thẩm quyền Việt Nam kiểm tra, cấp chứng nhận Nhà nước về an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu nhưng có yêu cầu tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, chủ hàng thực hiện đăng ký, chứng nhận an toàn thực phẩm cho lô hàng xuất khẩu theo đúng quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền thị trường nhập khẩu.

Xây dựng bản đồ vùng trồng, đảm bảo hiệu quả xuất khẩu sầu riêng tươi

Cơ sở trồng trọt phải được kiểm tra an toàn thực phẩm với tần suất không quá 1 lần/năm trong trường hợp cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), thực hành nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương còn hiệu lực…. Vùng trồng được kiểm tra, giám sát và cấp mã số theo quy định của Bộ NN-MT.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ xây dựng bản đồ vùng trồng sầu riêng trong cả nước, tổ chức kiểm tra hoạt động quản lý, cấp, thu hồi mã số vùng trồng của Cơ quan địa phương và công bố danh sách, mã số vùng trồng được Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận trên phạm vi cả nước…

Sở NN-MT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TP HCM định kỳ hàng tháng, tổng hợp báo cáo danh sách vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu đáp ứng quy trình để gửi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp đề nghị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu công nhận.