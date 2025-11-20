HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

Hồng Ánh

(NLĐO) - Rất may tối qua nước về hồ không như dự báo, nếu không Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kinh hoàng, cả phía Nam tỉnh Phú Yên (cũ) chìm sâu trong nước

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết lúc 4 giờ 15 phút sáng nay (20-11), Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã giảm lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400m3/giây.

Thông tin mới nhất về Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lịch sử vào chiều 19-11

Lưu lượng này vẫn còn ở mức rất cao, khiến khu vực hạ lưu sông Ba vẫn còn ngập sâu và ngập lâu. Tuy nhiên, so với thời điểm xả lũ lịch sử của thủy điện này lúc 16 giờ ngày 19-11, với lưu lượng lên đến 16.100m3/giây, thì lưu lượng xả lũ đã giảm 2.700m3/giây.

Trong chiều và đêm qua, Thủy điện Sông Ba Hạ đã phải nâng mức giữ nước lại hồ, từ 105 m (so với mực nước biển) theo thiết kế mực nước dâng bình thường lên 105,96 m mực nước lũ thiết kế.

Cùng với đó, lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba cũng giảm dần do khu vực thượng nguồn sông Ba mưa đã giảm, nên lưu lượng xả lũ cũng đã giảm dần từ 16.100 m3/giây lúc 16 giờ ngày 19-11, xuống 15.600 m3/giây lúc 19 giờ ngày 19-11, rồi xuống 13.800 m3/giây lúc 2 giờ ngày 20-11 và hiện thủy điện này đang xả lũ ở lưu lượng 13.400 m3/giây từ lúc 4 giờ 15 phút ngày 20-11 và hiện đang giữ ở lưu lượng xả lũ này.

Trong khi trước đó, theo dự báo của Trung tâm Khí thượng thủy văn Trung bộ, lưu lượng về hồ thủy điện Sông Ba tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối 19-11 ở mức lưu lượng 21.000 m3/giây đến 22.000 m3/giây. Nếu nước lũ về hồ ở lưu lượng này thì dù hồ Thủy điện Sông Ba Hạ có trữ thêm nước vượt mực nước dâng bình thường thì chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ sẽ đạt đến mực nước lũ thiết kế là 105,96m, buộc thủy điện này phải xả lũ bằng lưu lượng nước về hồ. Lúc này hạ du sông Ba chỉ có thể chìm sâu trong nước.

Người dân quay lại cảnh xả lũ của Thủy điện Sông Ba Hạ vào chiều 19-11

Điều người dân hạ lưu sông Ba đang đặt ra là trước khi trận mưa lớn được dự báo xảy ra lũ trên sông Ba này, Thủy điện Sông Ba Hạ có xả điều tiết nước để hạ mực nước hồ xuống đến mực nước đón lũ hay không?

Hiện mưa trên khu vực Đông Đắk Lắk đã giảm nhẹ, nhưng nước vẫn còn ngập rất sâu. 

Đêm qua là một đêm kinh hoàng đến với hàng vạn gia đình ở khu vực Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, đặc biệt là các khu vực hạ lưu sông Ba như: Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và Tuy Hòa. 

Những lời kêu cứu liên tục được réo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đêm tối, nước dâng cao, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận đến những gia đình đang gặp nguy hiểm.

Đến thời điểm này vẫn chưa có số liệu thiệt hại về người do lũ đêm qua.


Đắk Lắk hồ thủy điện Nhà máy thủy điện tỉnh Phú Yên lực lượng cứu hộ xả lũ thủy điện xả lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo