Thông tin mới nhất về việc dừng chương trình Y Việt - Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thông tin mới nhất về việc dừng chương trình Y Việt - Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Huy Lân

(NLĐO)-Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ ra 2 yếu tố tác động đến việc dừng chương trình Y Việt - Đức, tất cả đều xuất phát từ phía Đức

Ngày 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) tiếp tục thông tin về việc dừng chương trình Y Việt - Đức.

Thông tin mới nhất về việc dừng chương trình Y Việt - Đức tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - Ảnh 1.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM

Thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi

Theo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chương trình Y Việt - Đức được triển khai từ năm 2013, hướng đến mục tiêu giúp sinh viên Việt Nam được học tập theo chuẩn y khoa Đức, qua đó hình thành đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực và tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai trường, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình Y Việt – Đức kể từ năm học 2024 do thay đổi trong chính sách cung cấp đề thi và công nhận chương trình y khoa quốc tế của Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP). Đây là một thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

Quyết định chấm dứt hợp tác được Đại học Johannes Gutenberg Mainz (JGU) và Universitätsmedizin Mainz ban hành từ tháng 6-2024 theo đề nghị nội bộ của phía Đức, xuất phát từ các yếu tố Viện IMPP (Viện ra đề thi Y – Dược của Đức) ngừng cung cấp đề thi quốc gia M2 sau năm 2027.

Dù Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có nhiều nỗ lực trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình trong thời gian qua nhưng tại thời điểm hiện tại, các thay đổi về chính sách từ phía Đức là yếu tố vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

Phương án cho sinh viên

Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, nhà trường chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo dành cho khóa tuyển sinh 2025.

Toàn bộ sinh viên khóa tuyển sinh 2025 của Khoa Y Việt – Đức được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20-10-2025.

Lộ trình học tập đảm bảo 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế phê duyệt. Công khai, minh bạch các nội dung học vụ và tài chính, bảo vệ đầy đủ quyền lợi cho sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024, dựa theo lộ trình kết thúc hợp tác giữa 2 bên tính từ thời điểm tháng 7-2024, nhà trường sẽ tích cực trao đổi với đối tác để cho các Khóa 2023, 2024 được tiến hành như trước đây nhằm đảm bảo quyền lợi cho các sinh viên cùng gia đình.

Tin liên quan

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng chỉ tiêu ở 3 ngành

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng chỉ tiêu ở 3 ngành

(NLĐO) - Năm 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng 6 phương thúc xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn

(NLĐO) - Tối 17-8, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Học phí Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 55,2 triệu đồng

(NLĐO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố mức học phí năm học 2024-2025 cao nhất 55,2 triệu đồng cho 3 ngành đào tạo.

chương trình hợp tác Trường đh y khoa phạm ngọc thạch Chương trình Y Việt - Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo