Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lừa đảo tại Công ty GFDI sang VKSND đồng cấp để tiếp tục thụ lý.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI, địa chỉ số 92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng).

Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI - Ảnh 1.

Công an TP Đà Nẵng kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để thụ lý, truy tố theo quy định

Theo đó, Cơ quan công an kết thúc điều tra vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND TP Đà Nẵng để truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Đây là thông tin được nhiều người quan tâm, bởi vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI có tính chất phức tạp với hơn 7.500 bị hại, tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Trước đó, như đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương.

Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Công ty GFDI được thành lập ngày 17-5-2018 với số vốn điều lệ 80 tỉ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Quang Hoàng là Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty GFDI theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tài sản".

Từ tháng 11-2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, Hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11-2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỉ đồng.

Ngày 8-11, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng liên quan. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

CLIP: Công an thu giữ hàng chục thùng tài liệu là vật chứng phục vụ điều tra vào tháng 11-2024

Tin liên quan

Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng về vụ Công ty GFDI lừa đảo

Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng về vụ Công ty GFDI lừa đảo

(NLĐO) – Từ năm 2018 cho đến trước khi Công ty GFDI gặp vấn đề, doanh nghiệp này không nằm trong diện bị kiểm tra, giám sát tài chính của cơ quan chức năng.

Khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI trên toàn quốc

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng đã khám xét các chi nhánh của Công ty GFDI tại TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ điều tra.

Vỏ bọc hoàn hảo cùng chiếc "bánh vẽ" của Công ty GFDI

Khi vỡ nợ, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) ở TP Đà Nẵng đã vay của 7.541 khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng

lừa đảo Thành phố Đà Nẵng Công ty GFDI Công an thành phố Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo