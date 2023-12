Thông tin mới nhất vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Ngày 22-12, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương thông tin vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết đến nay hồ sơ truy tố 5 bị can đã được chuyển tới TAND tỉnh để xét xử.

Hiện trường vụ cháy quán Karaoke An Phú cách đây hơn 1 năm

Theo VKSND tỉnh Bình Dương, trong vụ án này có 5 người bị khởi tố, gồm 4 cựu cán bộ công an Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương), Nguyễn Duy Linh, Nguyễn Văn Võ (Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An). Người còn lại là Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Trong số 5 bị can có 3 người bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" là Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng; 2 bị can bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Duy Linh.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Linh (cựu đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An) chết do bệnh lý vào tháng 6-2023. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.